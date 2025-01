Sesiune omagiala la Academia Romana, in "Anul Cardinal Iuliu Hossu".Academia Romana inaugureaza "Anul Cardinal Iuliu Hossu" printr-o sesiune omagiala organizata miercuri 29 ianuarie, in parteneriat cu Arhivele Nationale ale Romaniei si Muzeul National al Literaturii Romane. Manifestarea va avea loc in Aula Academiei Romane, incepand cu ora 10.30, iar participarea publicului este libera. La eveniment participa academicianul clujean Ioan-Aurel Pop - presedintele Academiei Romane, si monseniorul ... citește toată știrea