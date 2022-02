Sezatoare in cea mai mare comuna din tara. "Ideea e de a reinvia un obicei apus, al sezatorii traditionale". Intrarea e libera

Sezatoare in Floresti de "lasatul secului", cu momente umoristice si artistice.E organizata de Scoala Populara de Arte "Tudor Jarda" din Cluj-Napoca, la Casa de Cultura din Floresti, duminica 6 martie. Participa cursantii sectiei tesut-cusut, sectia actorie, canto muzica populara si joc popular.E vorba de organizarea unei sezatori in stil traditional, care include un moment umoristic pus in scena de cursantii de la sectia actorie, plus muzica populara si joc popular cu ansambluri folclorice ... citeste toata stirea