Sezonul ,,bubuielilor" a inceput mai repede la Cluj! Locuitorii unui cartier, revoltati pe cei care arunca cu petarde: ,,Suna foarte tare"

In fiecare an, in preajma sarbatorilor, clujenii se plang ca sunt terorizati de indivizii care arunca cu petarde pe strazi.De obicei, acestia incep ,,show-ul" cu cateva saptamani inainte de Craciun, si continua pana tarziu in ianuarie, spre disperarea clujenilor. In ultimii ani se pare insa, ca ,,distractia" incepe tot mai repede, chiar din octombrieO clujeanca care locuieste pe strada Visinilor confirma acest lucru, mentionand ca este asurzita de zgomotul puternic al articolelor pirotehnice. ... citește toată știrea