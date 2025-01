Sezonul de schi si sanius la Cluj: Ce preturi se practica la Buscat, Marisel si Feleacu

In judetul Cluj, iubitorii de sporturi de iarna pot opta pentru schi sau sanius la Buscat, la Marisel sau chiar in apropiere de municipiu, la Feleacu, dar fara peisaje prea inzapezite in aceasta perioada. Ce preturi se practica?La Buscat Resort, administratorii partiei au pus in functiune tunurile de zapada in pregatirea weekendului si au anuntat ca sunt deschise partia de initiere, partia albastra, cea verde, cea neagra, banda, telescaun, teleschi, dar si restaurantul Cota 1600.Ce preturi ... citește toată știrea