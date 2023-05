Vremea nu va fi una tipica de primavara in urmatoarele doua saptamani, se arata in prognoza meteo emisa de ANM pentru ultima jumatate a lunii mai 2023.Astfel, in urmatoarele doua saptamani, 15-28 mai 2023, se anunta un interval cu ploi, vijelii, grindina si risc de inundatii. Dupa o vreme schimbatoare in perioada 15-22 mai, cu oscilatii semnificative de temperatura, mercurul va urca in termometre, insa urmatoarele doua saptamani vor fi dominate de ploi si furtuni.Vremea va deveni instabila in ... citeste toata stirea