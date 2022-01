Sfaturi de la salvamontisti pentru utilizarea in siguranta a instalatiilor de cablu

Nu lasati copiii nesupravegheati la telescaun, nu ridicati bara de protectie decat in zona special semnalizata, sunt o parte dintre sfaturile pe care salvamontistii din Poiana Brasov le au pentru cei care practica sporturi de iarna.Dupa accidentul de miercuri, cand un copil de 6 ani a cazut din telescaun, in Poiana Brasov, salvamontistii au facut o serie de recomandari pentru cei care folosesc instalatiile de transport pe cablu, conform sky-outdoor.ro1. Reduceti semnificativ viteza in zona ... citeste toata stirea