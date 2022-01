Sfaturile medicului lui Netanyahu pentru Romania. Medicamentul care poate face diferenta

Cunoscutul medic israelian cu origini in Romania Herman Berkovits a explicat pentru "Adevarul" cum functioneaza noul antiviral produs de Pfizer. Berkovits confirma ca Omicron este mai putin letal si spune cum ar putea fi convinsi scepticii sa se vaccineze. Nascut in Romania, la Targu Lapus, Herman Berkovits (74 de ani) a urmat Medicina la Cluj si este medicul personal al fostului premier israelian Benjamin Netanyahu. Consul onorific al Romaniei in Israel, el este si doctor honoris causa si ... citeste toata stirea