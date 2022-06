Sfaturile primite de un turist care cauta un loc in Grecia fara romani. "Se transforma intr-un Eforie cu manele si coji de seminte si chistoace in nisip"

Un roman a vrut sa afle unde poate merge in concediu in Grecia fara a intalni alti romani. Motivatia lui a fost ca vrea sa simta ca isi isi petrece vacanta in strainatate si nu in Romania. Dornic sa afle unde nu va da la tot pasul peste conationali de-ai sai, turistul roman si-a luat inima in dinti si a postat o intrebare pe grupul de Facebook Forum Grecia. El a tinut sa explice si ca nu are ceva impotriva romanilor, insa si-ar dori sa se simta cu adevarat in vacanta in strainatate."Imi puteti ... citeste toata stirea