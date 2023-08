Vasile Bortes coordoneaza echipele de salvamari care activeaza in sudul litoralului de la Marea Neagra. Ultimul bilant al autoritatilor indica opt persoane decedate intr-o saptamana. Aproape zilnic, stirile cu romanii care se aventureaza in mare, desi e arborat steagul rosu, fac turul canalelor de stiri. "Oricat am vorbi, unii pur si simplu nu vor sa intelega", spune Bortes pentru g4media.Spre deosebire de anii trecuti, seful salvamarilor sustine ca acum, cei tineri care vin au devenit mult ... citeste toata stirea