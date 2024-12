Shaormerie din centrul Clujului, vandalizata de 3 tineri! Au furat decoratiunile de Craciun si au distrus tot in calea lor - VIDEO CAMERE DE SUPRAVEGHERE

Proprietarii unei shaormerii din centrul Clujului au fost pradati de hoti. Trei indivizi le-au distrus complet decoratiunile superbe de Craciun.Totul s-a intamplat in seara de 29 decembrie, pe strada Petru Maier nr. 6 din Cluj, jaful fiind surprins pe camerele de supraveghere.Din imagini se pot observa cum doua tinere si un alt tanar se deplaseaza in fata shaormeriei in jurul orei 23:30, moment in care incep sa smulga cu brutalitate ursii de plus montati in decorul de sarbatori.Cei trei se ... citește toată știrea