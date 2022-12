Si-a luat adio de la viata, tanar din Gherla gasit fara suflare intr-un apartament

Politistii din Gherla s-au deplasat marti in jurul orei 11 la un imobil de pe strada Clujului din Gherla pentru a verifica un barbat in varsta de 29 de ani, care se afla in arest la domiciliu, insa nu a raspuns nimeni la usa, aceasta fiind asigurata.Intrucat exista suspiciunea ca barbatul s-ar afla in interior, politistii au solicitat sprijinul pompierilor din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Gherla, care au ... citeste toata stirea