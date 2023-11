Pentru a circula pe drumurile din Romania soferii trebuie sa aiba inspectia tehnica periodica valabila, astfel risca amenzi usturatoare. Unele masini trec, se pare, mult mai usor de aceasta procedura, mai ales daca sunt de la Politie.Asa ajung si pe drumurile din Cluj, masini care sunt pericole pentru siguranta publica.O astfel de utilitara a fost surprinsa de un clujean, in Manastur. In imagini se poate observa gradul avansat de tocire al anvelopei, ceea ce in mod normal nu ar fi trebuit sa ... citeste toata stirea