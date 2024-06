Sicanare in trafic. Sofer din Cluj cu BMW, blocheaza, taie calea de mai multe ori si apoi mai si ameninta cu un obiect ascutit VIDEO

Politistul Viorel Teaca, formator acordare prim ajutor la Politia Sibiu a postat un video inregistrat in week-end in care arata comportamentul unui sofer clujean.Aflat la volanul unui BMW , acesta ia fata masinii din care se filmeaza si franeaza brusc desi nu avea nimic in fata. Apoi scoate pe geam un obiect ascutit care pare a fi un cutit si il ameninta pe soferul din spate.Soferul care ... citește toată știrea