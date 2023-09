Un barbat de 48 de ani a fost retinut, sambata, si arestat pentru o perioada de 30 de zile in Cluj-Napoca, fiind acuzat de furt calificat dupa ce a abordat si agresat o tanara in centrul orasului. Se pare ca e acelasi individ care, saptamana trecuta, a talharit treui tineri in zona Platinia. Atunci, procurorii au comis o eroare si l-au lasat liber.Incidentul de acum a avut loc in noaptea de vineri spre sambata intr-un gang din Piata Unirii din Cluj-Napoca. Initial, autoritatile au fost ... citeste toata stirea