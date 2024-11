Simboluri interzise si mesaje de ura in zona Cluj Arena. Se poate face ceva pentru a le indeparta?

In zona Cluj Arena sunt numeroase simboluri care instiga la ura, rasism si xenofobie, informeaza un cetatean nemultumit.Mai mult, problema este cu atat mai accentuata in randul ultrasilor, care, aproape la fiecare meci, afiseaza astfel de simboluri pe haine sau bannere."Sunt in zona Cluj Arena sute de astfel de simboluri. Sa nu mai zic ca la meciuri sunt ultrasi cu astfel de simboluri afisate de ei. Chiar nu se poate face o cerere la primarie macar sa acopere mizeriile alea de stickere si ... citește toată știrea