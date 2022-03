Simulare BACALAUREAT 2022. Astazi a avut loc prima proba a simularii, Limba si Literatura Romana

Luni, 28 martie, elevii claselor a XI-a si a XII-a au sustinut prima proba de simulare a examenului de Bacalaureat. Elevii au sustinut astazi proba la Limba si Literatura Romana urmand ca maine, marti 29 martie sa sustina proba la materia obligatorie in functie de profil (Matematica pentru profilul real si Istorie pentru profilul uman). Pentru prima data in doi ani, elevii vor putea sustine examenele fizic si fara masca.Elevii nu vor fi nevoiti sa poarte masca in timpul examenuluiToti elevii ... citeste toata stirea