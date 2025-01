Sindicalistii, dupa intalnirea de la Guvern, pe tema bugetului pe 2025: "Daca pun intrebari, iar tu imi zambesti, te ridici de la masa si pleci, inseamna ca am venit acolo degeaba"/Ce probleme raman fara raspuns

Coordonatele principale ale bugetului pentru acest an sunt investitiile si protejarea puterii de cumparare a romanilor a declarat, joi, 30 ianuarie, in cadrul reuniunii Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social, prim-ministrul Marcel Ciolacu, care a precizat ca se are in vedere o estimare de crestere economica de 2,5%. Potrivit unui comunicat al Guvernului, promovarea bugetului de stat pe 2025 in parametri care sa asigure stabilitatea macroeconomica, un ritm sustinut de investitii si ... citește toată știrea