Sindicalistii EUROPOL sustin ca politistii clujeni ar fi fost cautati acasa de colegii lor pentru a fi intimidati! IPJ Cluj neaga vehement acuzatiile

Sindicatul Politistilor Europeni EUROPOL a transmis aseara ca, politisti din cadrul IPJ Cluj s-ar fi trezit cu patrule de Politie acasa, pentru a semna tabele de luare la cunostinta a prevederilor legale in contextul protestelor programate in urmatoarea perioada.Sindicalistii mentioneaza ca asta ar fi o metoda de intimidare menita sa-i faca sa renunte la protest.,,Politistii din cadrul IPJ Cluj s-au trezit cu "potera" la usa. Cei care erau liberi sau in concediu au fost cautati de patrule de ... citește toată știrea