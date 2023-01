Sindicatul Europol il acuza pe Bode de instaurarea "totalitarismului in MAI". Ar fi cerut ca sindicatele sa nu fie invitate la activitatile de bilant

Lucian Bode a ajuns din nou in atentia publicului. Dupa scandalul plagiatului, Sindicatul Europol il acuza pe ministrul de Interne ca ar fi solicitat conducatorilor de unitati de Politie sa nu invite sindicatele la activitatile de bilant, transmite news.ro.Evaluarea activitatii Politiei Capitalei a fost exemplul oferit de sindicalisti: "Ni s-a comunicat faptul ca in acest an activitatea de evaluare activitatii DGPMB se realizeaza doar cu *personalul* propriu. Domnul *doctor* Bode instaureaza ... citeste toata stirea