""Un dezastru", asa arata situatia admiterii in scolile de agenti de Politie din Romania, dupa Sindicatul National al Politistilor, in Cluj doar doua din trei locuri scoase la concurs au fost ocupate pana acum iar probele nu s-au incheiat."Atragem atentia de atatia ani ca suntem in cadere libera", arata sindicatul intr-un comunicat de presa. "De cateva zile am inceput sa ne zdrobim de fundul prapastiei! La scolile MAI inregistram cea mai neagra perioada din istoria lor. Ieri (sambata-n.red.) ... citeste toata stirea