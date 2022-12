Sindicatul Politiei: Concurenta mica la scolile de politie. Profesia de politist nu mai este atractiva pentru tineri

Sindicatul National al Politistilor si Personalului Contractual din Romania atrage atentia ca meseria e politist nu mai e atractiva, dovada lipsa de concurenta la scolile de politie.Proba scrisa pentru admiterea in scolile de agenti de politie, sesiunea octombrie - decembrie 2022, are loc in aceasta dimineata, si scoate in evidenta un trist adevar, pe care SNPPC il clameaza de ani buni: profesia de politist nu mai este atractiva pentru tinerii din ziua de azi!Astfel, la Scoala de Agenti de ... citeste toata stirea