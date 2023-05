Sindicatul national al politistilor si personalului contractual anunta, intr-un comunicat, ca 30% dintre candidatii la scolile MAI au fost declarati nepromovati."Situatia poate degenera dramatic, astfel incat numarul candidatilor care vor ajunge, totusi, in 27 mai, in salile de clasa, si vor fi triati, ulterior, de proba medicala, sa fie sub cel al locurilor scoase la concurs, asta in conditiile in care deja sunt, din start, sub doi candidati pe un loc. Sau, asa cum MApN a decis, recent, in ... citeste toata stirea