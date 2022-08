Singura universitate din tara prezenta in topul Shanghai. Ungaria are 4 universitati in clasament, iar Polonia, 11

Din cele aproximativ 30.000 de universitati ale lumii, aproximativ 2.500 reusesc sa atinga o parte dintre criteriile/indicatorii clasamentului Shanghai, iar primele 1.000 sunt facute public. Si anul acesta Universitatea Babes-Bolyai de la Cluj-Napoca este singura universitate din tara din top, deci se afla cel putin intre primele 5% universitati ale lumii. Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) este si in acest an singura universitate din Romania inclusa in prestigiosul clasament ... citeste toata stirea