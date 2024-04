Singurul ansamblu folcloric de intreprindere infiintat in Romania dupa Revolutie aniverseaza trei decenii de activitate cu 2 spectacole

Singurul ansamblu folcloric de intreprindere infiintat in Romania dupa Revolutie aniverseaza trei decenii de activitate.E vorba de ansamblul folcloric "Dor Transilvan" al Companiei de Transport Public din Cluj-Napoca aniverseaza 30 de ani de activitate artistica in aceasta luna. Infiintat in aprilie 1994 de catre sindicatul din institutie, ansamblul "Dor Transilvan" a debutat national in septembrie 1994 la festivalul international Cerbul de Aur si international la festivalul de folclor din ... citește toată știrea