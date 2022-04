Sistem nou pentru administrarea parcarii de la stadionul Cluj Arena

Administratia clujeana judeteana vrea sa instaleze un sistem nou automat pentru administrarea parcarii de peste 300 de locuri a stadionului Cluj Arena, aflat in administrarea institutiei. Consiliul Judetean a lansat in acest sens o licitatie de 980.000 lei pentru achizitia unui astfel de sistem care are ca data limita de depunere a ofertelor ziua de 28 aprilie."Constructia noului stadion a inceput in anul 2009 si a fost finalizata la sfarsitul anului 2011, fiind amplasat pe locul fostului ... citeste toata stirea