Proiectul pentru reabilitarea malurilor Somesului intra in procedura de receptie in 15 noiembrie, anunta administratia locala. Dupa ce clujenii au criticat proasta iluminare a aleilor, Emil Boc spune ca sistemul de iluminat va fi completat."Am verificat, alaturi de dl viceprimar Dan Tarcea si echipa de implementare a proiectului stadiul lucrarilor la malurile Somesului, investitie care vizeaza o suprafata de 146.500 mp. In aceasta perioada se fac ultimele finisaje, lucrari precum instalare de ... citeste toata stirea