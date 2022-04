Sistemul educational din Romania loveste din nou. Ce greseala au observat elevii la proba de chimie organica la simularea de anul acesta

Mai multi elevi de la un Colegiu National din Capitala au observat ca la proba de chimie organica din cadrul simularilor pentru bacalaureat una dintre problemele propuse era formulata gresit, lucru care i-a impiedicat sa duca la sfarsit problema respectiva.Elevii spun ca au semnalat problema directorului colegiului, dar ca acesta nu a luat vreo masura. In schimb, si-a sfatuit elevii sa continue examenul.Un elev sustine ca: "In timpul simularii, atat eu cat si mai multi colegi, am semnalat ... citeste toata stirea