Situatia COVID-19 la Cluj: 19 cazuri noi in ultimele 24 de ore, rata incidentei a ajuns la 0,41. Cati pacienti sunt internati?

In Cluj au fost inregistrate inca 19 cazuri de COVID-19 in ultimele 24 de ore, iar in spitalele din judet sunt internati 23 de pacientti. La nivel national, 51 de pacienti sunt internati in sectii de Terapie Intensiva, dintre care 47 sunt nevaccinati.In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 271 cazuri noi de persoane infectate cu SARS - CoV - 2 (COVID - 19), cu 118 mai putin fata de ziua anterioara, arata datele publicate de Ministerul Sanatatii. 31 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ... citeste toata stirea