Situatia infectiilor din Romania cu virusul West Nile, transmis prin intepatura de catre tantari

Cinci persoane s-au infectat cu virusul West Nile in ultima saptamana in Romania, iar numarul total al celor infectati a ajuns la 23, a aratat Institutul National de Sanatate Publica in 9 septembrie.Potrivit sursei citate, cele 23 de cazuri au fost inregistrate de la inceputul supravegherii infectiei cu acest virus, adica 6 iunie, pana la data de 8 septembrie.In functie de unitatea teritoriala de expunere, cazurile de infectie cu virus West Nile au avut urmatoarea distributie pe judete: ... citeste toata stirea