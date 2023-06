Situatie absurda la Cluj-Napoca! O clujeanca a decedat in urma cu cinci ani, dar datoreaza in continuare impozite autoritatilor locale. Primaria ii ia casa ca sa plateasca taxa la Primarie si datoriile la intretinere de 3.500 euro din care jumatate sunt penalitati.O clujeanca a decedat in 13 noiembrie 2017 fara ca de atunci cineva sa revendice mostenirea, probabil fiindca nu exista mostenitori. De atunci s-au adunat datorii la intretinere si penalitati la acestea, astfel ca acum apartamentul ... citeste toata stirea