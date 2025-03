Situatie alarmanta la Cluj! Copilasi, surprinsi la cersit in fata magazinelor din oras. De multe ori sunt lasati singuri cu orele

Problema cersetorilor pare sa se inrautateasca pe zi ce trece in Cluj-Napoca.Pe langa faptul ca multi clujeni se simt agasati si chiar agresati verbal de cei care apeleaza la mila publicului, o parte din acesti indivizi isi iau copiii cu ei, in speranta ca vor obtine mai multi bani.In fata marilor magazine si supermarketuri din oras se pot observa zilnic astfel de persoane, iar in unele cazuri, copilasii sunt lasati singuri cu orele pentru a cersi.Din pacate, micutii care nu au nicio vina ... citește toată știrea