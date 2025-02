Situatie dezastroasa pentru un spatiu verde din Cluj: Loc de joaca pentru copii, vecin cu o "buda in aer liber"

Un loc de joaca pentru copii a ajuns sa fie aproape inutilizabil pentru cei mici dupa ce zona din jur a fost "acaparata" de catre soferii de camioane. Acestia au profitat de spatiul liber in care care au loc sa isi parcheze autovehiculele si au decis sa transforme zona intr-o "buda in aer liber".Un clujean care locuieste in zona a decis sa faca o sesizare autoritatilor prin platforma My Cluj, el cerand primariei sa ia masuri in legatura cu aceasta problema.Clujeanul isi incepe sesizarea ... citește toată știrea