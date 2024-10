Situatie grava la Cluj: Peste 1800 de batrani, foarte bolnavi, asteapta un loc in centrele paliative. Pana il primesc, 99% se sting din viata

O situatie alarmanta a persoanelor varstnice se inregistreazaa la Cluj. Gravitatea a ceea ce se intampla a fost evidentiata de senatorul PSD Razvan Ciortea, prezent la conferinta de prezentare la Cluj a Programului de tara al Partidului Social Democrat.La nivelul sectorului de sanatate, Razvan Ciortea a identificat o necesitate urgenta privind serviciile de ingrijire paliativa in Cluj:"De ce abordam acest subiect? Deoarece timp de 2 ani cat am fost subprefect am constatat ca 1800 dintre ... citește toată știrea