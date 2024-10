Situatie halucinanta intr-un bloc din Cluj! Un individ isi face nevoile in scara si fuge. Locatarii sunt disperati iar Politia nu reuseste sa dea de faptas

O scara de bloc din Cluj a devenit toaleta publica! Locatarii sunt disperati, iar Politia nu reuseste sa dea de faptasLocatarii unui bloc din Gheorgheni sunt nevoiti sa sa suporte o situatie halucinanta. Un individ necunoscut intra in mod repetat in scara blocului lor si isi face nevoile pe scari, spre disperarea celor care locuiesc in cladire.Unul dintre locatari sustine ca ar fi vorba despre un om fara adapost care forteaza usa si foloseste scara blocului pe post de adapost. Clujeanul ... citește toată știrea