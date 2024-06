Situatie TRAGICA pentru o afacere din Cluj: "Grindina a distrus toata munca noastra"/Cei care vor sa ajute pot cumpara produse "simbolice"

La 45 de kilometri de Cluj-Napoca, o familie care detine o mica afacere cu fructe si-a vazut munca de un an distrusa in doar cateva minute. Grindina de zilele trecute a facut ravagii in comuna clujeana Recea-Cristur.Fermierilor nu le mai ramana decat sa ceara ajutorul oamenilor dupa ce furtuna a devastat roadele muncii lor."Bilantul dezastrului de azi, 4 iunie 2024. Nu am putere sa mai scriu. De la capsuni, afine, rosiile din gradina, coacaze si zmeura, totul e distrus. Toata munca noastra. ... citește toată știrea