"Smecheras" din Cluj, prins cu obiecte sanitare furate. Prejudiciul ajunge la 27.000 lei

Politistii clujeni au retinut un tanar, in varsta de 25 de ani, banuit de comiterea infractiunii de furt calificat dintr-o societate comerciala din Cluj-Napoca si cauzarea unui prejudiciu de 27.000 de lei. In urma verificarilor la tanar au fost gasite mai multe componente de la instalatii sanitare."Cercetarile au fost demarate la data de 8 august a.c., in urma sesizarii privind sustragerea, la data de 7 august a.c., in intervalul orar 12.35-13.00, din incinta unei societati comerciale, din ... citeste toata stirea