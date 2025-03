"Smecherii" clujeni nu "trebuie" sa respecte regulile rutiere. Mersul pe contrasens, o greseala "nesemnificativa": "Daca am intrat, ce sa mai fac" VIDEO

In Cluj-Napoca, soferii "smecheri" conduc dupa alte reguli, iar semnele rutiere sunt "simple indicatii" care pot fi ignorate oricand este nevoie. De fiecare data cand "smecherii" incalca regulile, este de datoria celorlalti soferi sa se ii ocoleasca.Asa este si cazul acestui clujean, care a facut o greseala "nesemnificativa" cand a intrat pe o strada cu sens unic. El voia sa o ia in directia opusa sensului de mers, dar in loc sa respecte semnele rutiere, s-a gandit ca este mai "smecher" decat ... citește toată știrea