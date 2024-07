Smecherii construiesc linistiti pontoane la Tarnita. Unii isi fac afaceri, autoritatile inchid ochii: "Le-am ocupat ca asa am avut eu chef!"

In continuare se fac pontoane si constructii ilegale la Tarnita! Prefectura Cluj insa, nu se stie ce pazeste. In mod normal, malurile lacurilor nu ar trebui sa fie ocupate cu nicio constructie, chiar daca este vorba, de multe ori, despre niste sandramale construite din lemn.Ioan Stelian Ratiu a ocupat malurile lacului Tarnita in zona golfului. Acolo el inchiriaza barci, pontoane, vinde mancare si alcool, o mica afacere, fara sa aiba nicio forma legala de functionare, scrie gazetadecluj.ro. ... citește toată știrea