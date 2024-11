"Smenar" condamnat ieri la Cluj dupa ce a inselat o vanzatoare prin cunoscuta metoda, in urma cu doi ani.

Un "smenar" a fost condamnat ieri la Cluj dupa ce a inselat o vanzatoare prin cunoscuta metoda, in urma cu doi ani.Barbatul a fost trimis in judecata in luna mai pentru inselaciune, iar ieri instanta Judecatoriei Cluj-Napoca l-a condamnat la cinci luni de inchisoare, cu suspendare. Conform procurorilor, in 18 septembrie 2022 o vanzatoare a sesizat Politia prin apel la numarul de urgenta 112 si a relatat ca in aceeasi zi o persoana necunoscuta s-a prezentat la standul din mall unde aceasta ... citește toată știrea