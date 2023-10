Un clujean a filmat sobolani in fata restaurantului Mc Donalds din Cluj-Napoca. Rozatoarele mancau, probabil, resturile de mancare lasate la intrare in restaurant.Daca sobolanii au ajuns pana acolo, inseamna ca zona este impanzita, a tras concluzia un clujean.Clujul este comparat in permanenta cu Viena, Munchen sau Barcelona, chiar de primarul Emil Boc. Oare aceste imagini confirma sau infirma cele spuse de primarul de 20 de ani al Clujului."Clujul este unul dintre locurile unde oamenii vor ... citeste toata stirea