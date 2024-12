SOC pentru romanii care voteaza in diaspora! PNL nu apare pe liste la Camera Deputatilor! De ce a fost respinsa lista partidului

Mai multi dintre romanii care au mers de astazi sa voteze in diaspora au semnalat ca PNL nu apare pe listele de la Camera Deputatilor si ca atare nu au putut vota acest partid.Ceea ce in prima faza au crezut ca este o eroare de tiparire a buletinelor de vot s-a dovedit a fi o situatie cunoscuta deja din octombrie.Atunci, Curtea de Apel Bucuresti a admis apelul Biroului Electoral prin care acesta a respins lista PNL de candidati pentru Camera Deputatilor in diaspora, motivand ca nu ... citește toată știrea