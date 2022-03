Socant! Ce a putut sa-i faca un barbat fiului sau de doar cinci ani. Si-a violat copilul si a fotografiat scenele

Un agent principal al Serviciului Public Comunitar de Pasapoarte Alba a fost arestat preventiv de Judecatoria Alba Iulia, el fiind acuzat ca si-ar fi violat fiul, in varsta de cinci ani.Agentul a fost mai intai retinut de politisti, in cursul zilei miercuri, 23 martie, iar joi a fost arestat preventiv, dar cazul a devenit public doar luni, 28 martie, la solicitarea presei.Potrivit unui comunicat transmis, luni, 28 martie, de Parchetul de pe langa Judecatoria Alba Iulia, in cursul anului ... citeste toata stirea