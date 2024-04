Socrii lui Catalin Chereches, condamnati la inchisoare cu suspendare pentru dare de mita

Socrii lui Catalin Chereches au fost condamnati joi la inchisoare cu suspendare in dosarul in care erau judecati pentru dare de mita. Sentinta pronuntata de Tribunalul Mures nu este definitiva si poate fi atacata in apel.Soacra lui Catalin Chereches, Claudia Gliga, a fost condamnata la trei ani de inchisoare, cu suspendare, pentru savarsirea infractiunii de dare de mita. De asemenea, magistratii au dispus ca pedeapsa complementara interzicerea dreptului de a fi ales in autoritatile publice ... citește toată știrea