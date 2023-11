Socrii primarului din Baia Mare, Catalin Chereches, acuzati de dare de mita dupa ce au fost prinsi in flagrant la Cluj, raman in arest preventiv, dupa ce azi instanta le-a respins apelul la decizia arestarii.Astfel, socrii lui raman in arest preventiv in dosarul in care procurorii anticoruptie ii acuza ca ar fi incercat sa dea o suma de bani unei judecatoare din completul care urma sa judece procesul lui Chereches de la Curtea de Apel Cluj, unde pronuntarea e fixata peste cateva zile si unde ... citeste toata stirea