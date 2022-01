Un barbat din Cluj in varsta de 47 de ani a fost retinut de politisti pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru savarsirea infractiunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante.S-a intamplat ieri pe strada Ariesului din Cluj-Napoca, in jurul orei 15.40; soferul a fost oprit de politisti in trafic iar testarea cu aparatul etilotest a acestuia a indicat concentratia de 1,39 mg/l alcool pur ... citeste toata stirea