Sofer beat, dat cu capul de asfalt si batut de un politist din Cluj-Napoca! Agentul avea si alte abateri: a fost prins la furat, iar violenta era atuul sau

Un politist din Cluj-Napoca a fost condamnat la 4 ani si 20 zile de inchisoare in regim de detentie si la o amenda penala de 2.800 de lei, dupa ce a dat cu capul de asfalt si a batut cu bestialitate un barbat in timpul unei interventii.In plus, acesta nu mai are dreptul de a ocupa functia de agent de politie, pe o perioada de 3 ani. Sentinta a fost pronuntata vineri, 21 februarie 2025, de magistratii de la Judecatoria Cluj-Napoca si poate fi atacata cu apel.Barbatul in stare de ebrietate, ... citește toată știrea