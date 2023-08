Ieri dupa-masa doi politisti din Cluj care se aflau in timpul liber si tocmai iesisera de la un curs au observat in trafic, pe strada Tudor Vladimirescu din Cluj-Napoca, un autoturism condus haotic. Cei doi agenti de politiei au depasit imediat autoturismul si l-au oprit.Dupa oprire, au incercat sa abordeze soferul, insa acesta a fugit de la fata locului, dar a fost urmarit si imobilizat, in scurt timp, de catre unul dintre cei doi politisti. Acestia au stabilit identitatea soferului, fiind ... citeste toata stirea