Sofer clujean INCONSTIENT, pericol public: Si-a incarcat TIR-ul de trei ori peste greutatea admisa si n-avea nici autorizatie de transport

Un sofer din Cluj-Napoca a fost prins de politistii rutieri cu un tir incarcat de trei ori peste greutatea admisa pe drumurile publice. Incidentul a avut loc in data de 18 noiembrie, pe DN1 E60, in localitatea Floresti, in cadrul unei actiuni de control desfasurate de Serviciul Rutier Cluj.Conform autoritatilor, tir-ul condus de barbatul de 49 de ani transporta un utilaj cu o greutate totala de 115.880 kg, depasind cu 75.880 kg masa maxima admisa, de 40.000 kg.In urma verificarilor, s-a ... citește toată știrea