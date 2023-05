Un sofer de 27 de ani din Turda a produs un accident, luni seara, dupa cateva manevre teribiliste pe carosabil.La data de 22 mai a.c., in jurul orei 22.50, politistii au depistat un tanar in varsta de 27 de ani, din comuna Luna, care, in urma unor manevre de conducere agresiva, ar fi acrosat cu autoturismul un indicator si un stalp de ... citeste toata stirea