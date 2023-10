Un sofer din Cluj s-a saturat de conditiile oferite de parcarile administrate de primarie. Acesta reclama ca, desi autoritatile locale incaseaza taxele pentru locurile de parcare, conditiile oferite lasa de dorit.,,Parking Negoiu!!! Luati masuri nu promisiuni ca OSA si iar OSA, in privinta igienizarii parkingului, grafitti pe toti peretii, lift insalubru sub toata critica si mai ales ILUMINATUL pe timpul noptii, mai ales ca intram in prag de iarna si de ... citeste toata stirea